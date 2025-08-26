Scicli, allevatore ferito dal fratello durante una battuta di caccia notturna

Ferito da un colpo di fucile partito accidentalmente dall'arma imbracciata dal fratello durante una battuta di caccia in contrada Fondo Oliva in territorio di Scicli. Sarebbe questa la dinamica dell'episodio verificatosi nella notte tra venerdì e sabato scorsi, confermata anche ai carabinieri. A rimanere ferito è stato un allevatore di 45 anni che si trova ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica.

Le indagini, comunque, non sono ancora concluse e i carabinieri della Compagnia di Modica stanno effettuando ulteriori accertamenti per chiarire nei particolari il grave episodio.