Aggredita al Foro Italico a Palermo, in carcere per violenza sessuale

Ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal gip per un somalo, di 24 anni, accusato di violenza sessuale e lesioni personali, a Palermo.

L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri che avevano fermato l'indagato lo scorso Ferragosto quando una studentessa straniera, in città per un programma di scambio culturale, era stata aggredita nella zona del Foro Italico.

L'aggressore le aveva strappato i vestiti colpendola.

La vittima, che ha riportato graffi, ed ecchimosi, era riuscita a fuggire, chiedendo aiuto ai passanti. Grazie alla descrizione dell'aggressore e alle testimonianze di alcuni cittadini i carabinieri hanno individuato l'uomo fermandolo. Il fermo della procura è stato convalidato dal gip che ha ordinato la custodia in carcere.