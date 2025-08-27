Indagine del Comitato sui bar di Ortigia, l'eccellenza è il 'Viola Bakery'

Dopo l'inchiesta sui prezzi che ha evidenziato differenze tariffarie fino al 50% a parità di prodotto e caratteristiche dell’esercente tra il quartiere di Ortigia e gli altri quartieri di Siracusa, il "Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente" presenta oggi i risultati di una indagine sulle preferenze consolidate della comunità locale riguardo agli esercizi commerciali del settore bar nell'isola.

Lo studio, condotto su 70 membri del comitato, nasce dalla volontà di segnalare quali locali rispondano concretamente alle esperienze quotidiane utilizzando quattro criteri fondamentali: rapporto qualità-prezzo, attenzione al servizio, trasparenza dei prezzi e rispetto degli spazi pubblici.

"La nostra non è una valutazione specialistica al pari delle società di rating gastronomico," chiarisce il comitato, "ma un'analisi delle preferenze consolidate derivanti dall'esperienza quotidiana dei cittadini che vivono e frequentano Ortigia ogni giorno. È la voce autentica di chi vive il territorio."

L'indagine, che si è basata sulla richiesta di esprimere sino a 3 preferenze, ha identificato 21 esercizi commerciali attivi, una prima selezione rispetto al numerosissimo numero di bar esistenti, rivelando un panorama caratterizzato da forte diversificazione nell'offerta ma con chiare eccellenze riconosciute dalla comunità.

I risultati evidenziano un numero molto elevato di preferenze convergenti sul bar Viola Bakery di via Roma, che ha un vantaggio significativo sul secondo bar individuato. "È un esempio virtuoso di come l'applicazione coerente di standard elevati possa tradursi in riconoscimento da parte della comunità," commentano dal comitato. Il Bar Archimede, di Piazza Archimede, si conferma come la principale alternativa di qualità.

La presenza del Bar Viola di corso Matteotti e del Bar Artale di via Landolina che sono storici bar siracusani, al quarto posto, completa il quadro delle eccellenze riconosciute dalla comunità.

Lo studio rivela un mercato caratterizzato da forte polarizzazione: il 19% degli esercizi (4 su 21) raccoglie moltissime preferenze (il 61% del totale), mentre il 52% si colloca in una fascia di appeal limitato.

Questo non significa una valutazione negativa degli altri esercizi," precisano dal comitato, "ma evidenzia come una comunità informata tenda a convergere verso standard di qualità consolidati. Molti locali potrebbero eccellere in aspetti specifici non catturati dalla nostra metodologia o servire segmenti di clientela diversi.

Questa iniziativa si inserisce nella nostra visione di qualità diffusa che deve caratterizzare il territorio, conclude il comitato, "in coerenza con il nuovo modello di relazioni economiche e sociali proposto e delineato nella nostra recente pubblicazione Economia e Sviluppo a Siracusa (2021-2025): un'analisi con focus sul settore turistico”. L'obiettivo non è creare classifiche discriminanti," precisano, "ma valorizzare le eccellenze esistenti e fornire spunti di riflessione per tutto il comparto, nell'ottica di elevare complessivamente la qualità dell'offerta territoriale."

I risultati dell'indagine saranno utilizzati dal comitato per orientare future iniziative, sempre nel rispetto della pluralità dell'offerta commerciale locale.