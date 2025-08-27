Regolamento edilizio, il Consglio di Marsala lo approva

Presenti in Aula 19 consiglieri, la seduta di ieri del Consiglio comunale di Marsala si è aperta con la richiesta di prelievo del punto riguardante il “Regolamento Edilizio”. Subito dopo sono seguite alcune comunicazioni. Ne è seguito un dibattito alla fine del quale i consiglieri presenti hanno approvato all'unanimità la delibera sul nuovo regolamento edilizio comunale.

I lavori consiliari sono stati aggiornati a domani, giovedì 28, con seduta fissata per le ore 17:30