Danneggia la casa, poi crea il caos al Pronto soccorso: arrestato a Ragusa

Regolamento edilizio, il Consglio di Marsala lo approva

PoliticaTrapani

Presenti in Aula 19 consiglieri, la seduta di ieri del Consiglio comunale di Marsala si è aperta con la richiesta di prelievo del punto riguardante il “Regolamento Edilizio”. Subito dopo sono seguite alcune comunicazioni. Ne è seguito un dibattito alla fine del quale i consiglieri presenti hanno approvato all'unanimità la delibera sul nuovo regolamento edilizio comunale.
I lavori consiliari sono stati aggiornati a domani, giovedì 28, con seduta fissata per le ore 17:30

