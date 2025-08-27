Danneggia la casa, poi crea il caos al Pronto soccorso: arrestato a Ragusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto A.A., 44enne vittoriese, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In preda ad uno stato di alterazione, causato dall'assunzione di alcolici e stupefacenti, stava danneggiando la propria abitazione a Ragusa, dove già era collocato agli arresti domiciliari conseguentemente a una precedente condanna. Sono dovuti intervenire i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per gestire lo stato di escandescenza dell'uomo, che successivamente aveva accettato il trasporto al Pronto Soccorso di Ragusa a bordo di un'autoambulanza del 118. Nel corso delle operazioni di accettazione al triage del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa, strappando tutti gli strumenti per le verifiche sui parametri vitali, ha tentato la fuga correndo verso una delle ambulanze presenti e provando ad accedere al vano sanitario prontamente chiuso da un soccorritore del 118. E' stato necessario l'intervento di ben due autoradio dei Carabinieri che, dopo una rapida quanto violenta colluttazione, sono riusciti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Il 44enne vittoriese è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per le lesioni cagionate ai militari intervenuti. Posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria iblea, con rito direttissimo ne è stato convalidato l'arresto e disposta la sottoposizione agli arresti domiciliari. Successivamente ne verrà valutato il grado di responsabilità come legislativamente previsto.