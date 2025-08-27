ou
ULTIME NOTIZIE

Enna, in arrivo 98 nuovi medici: tempi di selezione ridotti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Siracusa, controlli anticrimine alla Borgata: sequestrati 3 motocicli

Siracusa, controlli anticrimine alla Borgata: sequestrati 3 motocicli

CronacaSiracusa

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, insieme a personale della Polizia Municipale di Siracusa, hanno effettuato, nel quartiere della Borgata, uno straordinario servizio di controllo del territorio, con il precipuo scopo di contrastare il degrado urbano e di prevenire forme di illegalità diffusa. Le operazioni, disposte dal Questore Roberto Pellicone, sono state coordinate dal dirigente delle Volanti ed hanno visto la predisposizione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 145 persone e di controllare 71 veicoli. Sono state elevate 12 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (tra cui utilizzo del telefonino durante la guida e mancanza della revisione dl mezzo), 3 motocicli sono stati sequestrati e 2 carte di circolazione sono state ritirate, così come una patente di guida. Alcuni minimarket della zona sono stati controllati ed uno di questi e stato sanzionato per irregolarità amministrative. Controllati anche dei centri scommesse siti nei pressi del quartiere. Infine, ad un cittadino del Mali è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale

Potrebbero Interessarti