Finita la pausa estiva, domani Consiglio a Siracusa

Terminata la pausa estiva, il consiglio comunale di Siracusa è stato convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per domani (28 agosto) alle 18, con 5 argomenti da affrontare. Si comincerà con una proposta di concessione della cittadinanza onoraria a don Renzo Scarpa, parroco della chiesa dei Santi Geremia e Lucia, a Venezia, dove è custodito il corpo della patrona di Siracusa. La proposta, partita da un cittadino e fatta propria dai un gruppo di consiglieri (il presidente Di Mauro, Andrea Buccheri, Luciano Aloschi, Damiano De Simone, Ivan Scimonelli, Giovanna Porto e Nadia Garro) è motivato con il contributo fornito dal religioso per il ritorno in città della Santa lo scorso dicembre. Si proseguirà con tre iniziative lanciate dal gruppo del Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco): l’audizione del Garante comunale di detenuti; la proposta di lavorare a un protocollo operativo per informare meglio la popolazione sui livelli di inquinamento dell’aria; una richiesta di relazione sullo stato dell’illuminazione pubblica. L’ultimo punto è una mozione, a firma di Conci Carbone, per il prolungamento della concessione a titolo gratuito dello stabile (confiscato alla mafia) che ospita il progetto “Le tele di Arcane”.