'Caso Corbino e Rizza' a Siracusa, il Pd chiede un Consiglio comunale aperto

Il gruppo consiliare del Paertito democratico che un Consiglio aperto per discuture sul futuro di due scole storiche: il 'Corbino' ed il 'Rizza' "Il destino degli istituti “Rizza” e “Corbino” non può essere deciso senza ascoltare chi ogni giorno quelle scuole le vive: studenti, docenti, personale. La prospettiva di un trasferimento, legata ai piani di razionalizzazione e agli accorpamenti che negli anni hanno già segnato profondamente la vita scolastica siracusana, riporta alla luce domande cruciali. In questa discussione - scrive il Pd - il Comune di Siracusa non può restare ai margini. In quanto capoluogo e sede degli istituti coinvolti, ha un ruolo politico e istituzionale determinante nel confronto con il Libero Consorzio e con la Regione. È dovere dell’amministrazione comunale rappresentare la città e farsi promotrice di soluzioni che mettano al centro la qualità dell’offerta formativa e il benessere della comunità scolastica. Per questo chiediamo che in Consiglio comunale si apra a un confronto vero, trasparente e partecipato, con la presenza di tutte le parti interessate. Il Palazzo degli Studi è un simbolo della città, ma soprattutto è un luogo che custodisce la memoria e il futuro di generazioni di studenti. Aprire il Consiglio comunale a questo dibattito significa dare un segnale di responsabilità e vicinanza alla comunità scolastica".