ou
ULTIME NOTIZIE

Enna, in arrivo 98 nuovi medici: tempi di selezione ridotti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
'Caso Corbino e Rizza' a Siracusa, il Pd chiede un Consiglio comunale aperto

'Caso Corbino e Rizza' a Siracusa, il Pd chiede un Consiglio comunale aperto

PoliticaSiracusa

Il gruppo consiliare del Paertito democratico che un Consiglio aperto per discuture sul futuro di due scole storiche: il 'Corbino' ed il 'Rizza' "Il destino degli istituti “Rizza” e “Corbino” non può essere deciso senza ascoltare chi ogni giorno quelle scuole le vive: studenti, docenti, personale. La prospettiva di un trasferimento, legata ai piani di razionalizzazione e agli accorpamenti che negli anni hanno già segnato profondamente la vita scolastica siracusana, riporta alla luce domande cruciali. In questa discussione - scrive il Pd - il Comune di Siracusa non può restare ai margini. In quanto capoluogo e sede degli istituti coinvolti, ha un ruolo politico e istituzionale determinante nel confronto con il Libero Consorzio e con la Regione. È dovere dell’amministrazione comunale rappresentare la città e farsi promotrice di soluzioni che mettano al centro la qualità dell’offerta formativa e il benessere della comunità scolastica. Per questo chiediamo che in Consiglio comunale si apra a un confronto vero, trasparente e partecipato, con la presenza di tutte le parti interessate. Il Palazzo degli Studi è un simbolo della città, ma soprattutto è un luogo che custodisce la memoria e il futuro di generazioni di studenti. Aprire il Consiglio comunale a questo dibattito significa dare un segnale di responsabilità e vicinanza alla comunità scolastica".

Potrebbero Interessarti