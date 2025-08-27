ou
ULTIME NOTIZIE

Enna, in arrivo 98 nuovi medici: tempi di selezione ridotti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Medico aggredito al 'Cervello' di Palermo: aggressore denunciato

Medico aggredito al 'Cervello' di Palermo: aggressore denunciato

CronacaPalermo

Un medico è stato aggredito nel reparto di Nefrologia dell'ospedale Cervello di Palermo da un uomo di 69 anni D.A., che era stato operato nei giorni scorsi e che si è presentato con il braccio un po' gonfio chiedendo di essere visitato dal nefrologo.
Poche parole e poi ha aggredito il sanitario perché pretendeva di essere visitato subito.
In preda alla rabbia l'uomo ha preso a calci una porta, una barella e un elettrocardiografo e ha scagliato per terra un computer.
L'uomo avrebbe minacciato il medico di morte. Sono intervenuti gli agenti di polizia in soccorso mentre l'aggressore ha strappato il camice al medico. Il medico aveva cercato di spiegare al paziente l'iter da seguire. Ed era stato visitato più volte. L'aggressore è stato denunciato.

Potrebbero Interessarti