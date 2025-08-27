Medico aggredito al 'Cervello' di Palermo: aggressore denunciato

Un medico è stato aggredito nel reparto di Nefrologia dell'ospedale Cervello di Palermo da un uomo di 69 anni D.A., che era stato operato nei giorni scorsi e che si è presentato con il braccio un po' gonfio chiedendo di essere visitato dal nefrologo.

Poche parole e poi ha aggredito il sanitario perché pretendeva di essere visitato subito.

In preda alla rabbia l'uomo ha preso a calci una porta, una barella e un elettrocardiografo e ha scagliato per terra un computer.

L'uomo avrebbe minacciato il medico di morte. Sono intervenuti gli agenti di polizia in soccorso mentre l'aggressore ha strappato il camice al medico. Il medico aveva cercato di spiegare al paziente l'iter da seguire. Ed era stato visitato più volte. L'aggressore è stato denunciato.