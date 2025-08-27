ou
ULTIME NOTIZIE

Enna, in arrivo 98 nuovi medici: tempi di selezione ridotti

Migranti, soccorsi 3 barconi nella notte: sbarcati 154 a Lampedusa

CronacaAgrigento

Sono andati avanti durante la notte gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Tre le imbarcazioni soccorse dalle motovedette di guardia di finanza e Capitaneria di porto, complessivamente 154 le persone giunte a molo Favarolo.
I 65 bengalesi, egiziani e pakistani, che erano a bordo del barcone di 12 metri agganciato dalle Fiamme gialle, hanno riferito d'essere partiti da Abu Khammas in Libia, pagando 6 mila euro a testa. Stesso posto di partenza per i 36 sudanesi, algerini e bengalesi soccorsi dalla motovedetta Cp324, mentre i 53 eritrei, siriani, somali e sudanesi salvati sempre dalla guardia costiera hanno raccontato d'essere salpati da Zuara in Libia, dopo aver pagato 4 mila dollari a testa.
Tutti sono stati portati all'hotspot dove all'alba c'erano 754 ospiti. Dopo il trasferimento di ieri sera di 320 migranti già giunti a Porto Empedocle, per metà mattinata è previsto lo spostamento con il traghetto di linea di altre 251 persone. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 16 approdi con un totale di 788 migranti.
Intanto i cadaveri delle tre ragazzine morte annegate al largo della Libia, e recuperati sabato scorso dalla nave ong Nadir, sono stati riconosciuti. A farlo sono stati la madre e il fratello delle vittime che sono fra i 68 sopravvissuti. Le sorelle hanno 9, 11 e 17 anni. Le salme adesso sono nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a disposizione della Prefettura di Agrigento che dovrà disporre il trasferimento e la tumulazione in uno dei cimiteri dove vi è disponibilità. I 71 nigeriani, etiopi, eritrei, malesi, ivoriani e sudanesi viaggiavano su un gommone di 7 metri che, al largo delle coste libiche, ha iniziato a imbarcare acqua. Stando alle dichiarazioni dei migranti, prima che arrivassero i soccorritori della ong un adulto sudanese è caduto in mare aperto ed è disperso

