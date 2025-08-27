ou
ULTIME NOTIZIE

Enna, in arrivo 98 nuovi medici: tempi di selezione ridotti

Siracusa, bloccato a Tremmilia con pistola modificata e droga

CronacaSiracusa

Martedì, i Carabinieri della Stazione di Belvedere e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne per detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato fermato all’interno di un terreno in località Tremmilia di Siracusa dove l’uomo, unitamente ad un complice 42enne che faceva da guardiano, coltivava una ventina di piante di canapa indiana. Nel corso della perquisizione domiciliare esperita all’interno dell’abitazione del 41enne sono stati rinvenuti una pistola a salve modificata e resa offensiva e 19 proiettili. Il un 42enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti, è stato deferito in stato di libertà.

