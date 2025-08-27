ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, Buon Compleanno Quasimodo: secondo evento con il figlio del compianto Alessandro

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Giorgio Armani compra 'La Capannina' di Forte dei Marmi

Giorgio Armani compra 'La Capannina' di Forte dei Marmi

Fatti&Notizie

Dopo mesi di rumors, è arrivata la conferma ufficiale con un comunicato stampa: Giorgio Armani annuncia di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione de La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi (Lucca), il leggendario locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da Gherardo e Carla Guidi.
"La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali - si spiega in una nota - Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini - lì negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti - e un tributo alla tradizione italiana".
La nuova gestione sarà effettiva a partire dalla stagione estiva 2026.

Potrebbero Interessarti