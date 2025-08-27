ou
Modica, Buon Compleanno Quasimodo: secondo evento con il figlio del compianto Alessandro

Spara durante la messa in una chiesa cattolica a Minneapolis, uccide due bimbi di 8 e 10 anni e ne ferisce 14

Fatti&Notizie

Spara in chiesa e uccide e ferisce i bambini che erano a messa. È accaduto negli Stati Uniti nella chiesa cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis, in Minnesota. La persona che ha aperto il fuoco si sarebbe suicidata. Le vittime sono due bambini di otto e dieci anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti.
Il killer, che si sarebbe suicidato, era un ventenne senza precedenti penali. Lo ha detto la polizia precisando di non sapere se si tratti di un ex studente o un ex impiegato della scuola. Era vestito di nero e aveva tre armi: un fucile e due pistole e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa colpendo bambini che assistevano alla messa. Sul posto è giunto su un'auto che ha lasciato nel parcheggio.
Vari vescovi statunitensi stanno postando in questi momenti su X chiedendo preghiere dopo la sparatoria. "Fratelli e sorelle - scrive ad esempio l'arcivescovo di Portland, mons. Alexander King Sample -, il mio cuore è pesante a seguito della tragica sparatoria di questa mattina alla Annunciation Catholic School di Minneapolis. Preghiamo per coloro che sono morti, per la guarigione dei feriti e per il conforto dei loro cari. È particolarmente straziante sapere che questi studenti erano riuniti per la messa all'inizio del nuovo anno scolastico quando la tragedia" è iniziata. "Nel nostro dolore, ci rivolgiamo a Cristo - aggiunge - mentre rinnoviamo la nostra determinazione a lavorare per il cambiamento. Preghiamo affinché vengano prese misure adeguate per contribuire a prevenire tale insensata violenza". Dai feriti si sta recando invece il vescovo ausiliare di Minneapolis, mons. Kevin Kenney.

