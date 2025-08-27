ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, Buon Compleanno Quasimodo: secondo evento con il figlio del compianto Alessandro

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Minacce di morte a madre e nonna, divieto di avvicinamento a Strongoli

Minacce di morte a madre e nonna, divieto di avvicinamento a Strongoli

Altro sud

Icarabinieri hanno eseguito a Strongoli un provvedimento di divieto di avvicinamento alla mamma e alla nonna a carico di un trentasettenne, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.
Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica.
Secondo quanto é emerso dalle indagini dei militari della Compagnia di Cirò Marina, il 37enne, negli ultimi mesi, avrebbe adottato quasi quotidianamente condotte aggressive ed offensive nei confronti delle due donne, accompagnate da minacce di morte, anche al fine di ottenere somme di denaro per il proprio sostentamento.

Potrebbero Interessarti