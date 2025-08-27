ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, Buon Compleanno Quasimodo: secondo evento con il figlio del compianto Alessandro



Cadavere di un uomo trovato in strada nel Barese

Altro sud

l cadavere di un uomo di 53 anni, Arcangelo Barbone, è stato trovato nella tarda mattinata di oggi in via Cagnano a Bitonto, in provincia di Bari. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, avrebbe delle ferite alla testa.
Potrebbe essere stata una caduta accidentale dalla bici ad averne causato la morte. Non lontano dal cadavere è stata ritrovata una bici: potrebbe essere quella su cui viaggiava la vittima.
Sull'accaduto indagano gli agenti di polizia che al momento non escludono alcuna pista investigativa. A chiarire quanto accaduto sarà l'autopsia. Il ritrovamento del corpo è stato successivo a una segnalazione arrivata al 118 e il personale sanitario ha poi allertato il commissariato cittadino.

