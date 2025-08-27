In fiamme 5 mezzi per la raccolta dei rifiuti a Grottaglie

Cinque mezzi del Comune di Grottaglie sono stati distrutti in un incendio scoppiato l'altra notte nel deposito dell'azienda incaricata dei servizi ambientali, sulla provinciale per Montemesola.

Le fiamme hanno avvolto i veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti.

Sono in corso le indagini per accertare l'origine del rogo. Nessuna pista viene al momento esclusa dagli investigatori che stanno esaminando anche le immagini delle videocamere di sorveglianza e ascoltando personale e testimoni.

Solo pochi mesi fa un altro episodio: erano andate a fuoco l'auto e la facciata dell'abitazione dell'assessore all'Ambiente, Maurizio Stefani. "Siamo amareggiati. Il dissenso verso l'azione amministrativa non è più esclusivamente verbale ma si concretizza, spesso, con azioni illecite quanto vili", ha dichiarato il vicesindaco Vincenzo Quaranta. "Basti pensare - ha aggiunto - all'ultimo, in ordine di tempo, atto intimidatorio contro il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, costretto ora a essere protetto dalla scorta. Intanto, fiduciosi nel lavoro degli investigatori, proseguiamo con impegno il nostro di amministratori".

Non si esclude al momento alcuna matrice, né dolosa né accidentale. Il Comune, intanto, si è già attivato per garantire la continuità dei servizi essenziali.