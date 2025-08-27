Modica, Buon Compleanno Quasimodo: secondo evento con il figlio del compianto Alessandro

Secondo evento di “Buon compleanno Quasimodo” al Museo casa natale del Nobel, giovedì 28: Modica ospiterà Mario Cei, figlio del compianto Alessandro Quasimodo, che parlerà di Alessandro e Salvatore Quasimodo. Nella casa natale del Nobel ci sarà il momento centrale della seconda giornata dedicata a Salvatore Quasimodo con le musiche di Gesuele Sciacca e Daniela Greco. Per informazioni e prenotazioni contattare (anche su whatsapp) i numeri 331-5876218 – 338-5293779. La prima giornata di eventi si era svolta il 20 agosto scorso, in occasione dell'anniversario della nascita - 20 agosto 1901 - della nascita del Nobel. Una giornata che, dopo il viaggio sentimentale nella città natale di Salvatore Quasimodo, si era conclusa con la deposizione di una corona d'alloro nella casa natale del poeta. Le iniziative sono curate dal Museo casa natale Quasimodo, in collaborazione con l’Associazione VIA, gestore del Parco letterario di Modica “La terra impareggiabile”, e con il patrocinio del Comune di Modica.