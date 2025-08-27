In fiamme a Floridia la Porsche Cayenne di un imprenditore: forse è dolo

Un'auto di grossa cilindrata ha preso fuoco la scorsa notte a Floridia. Si tratta di una Porsche Cayenne che si trovava in sosta nella 'zona del circuito, la nuova area di espansione della città. La vettura risulta in uso ad un imprenditore, L.D.P., che svolge la sua attività a Siracusa. Le fiamme hanno distrutto tutta la parte anteriore della Porsche, che questa mattina è stata rimossa e portata via col carroattrezzi. Sul posto i vigili del fuoco di Siracusa che non hanno potuto evitare che il rogo si propagasse pure all'interno della Porsche. Restano da appurare le cause del rogo, ma dovrebbe trattarsi di un incendio doloso. L.D. P. è stato sentito dai carabinieri della Tenenza di Floridia.