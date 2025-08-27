Arcivescovo emerito di Siracusa ricoverato in terapia intensiva
L'arcivescovo emerito di Siracusa, monsignor Giuseppe Costanzo, a causa di "un grave malore è stato trasferito all'ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva". Lo fa sapere, in una nota, l'arcidiocesi di Siracusa. L'arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, "invita tutti i fedeli a stare vicino a monsignor Costanzo con la preghiera in questo momento di sofferenza".