Modica, scontro fra un Tir e tre auto: otto feriti sulla strada per Marina

Arcivescovo emerito di Siracusa ricoverato in terapia intensiva

CronacaSiracusa

L'arcivescovo emerito di Siracusa, monsignor Giuseppe Costanzo, a causa di "un grave malore è stato trasferito all'ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva". Lo fa sapere, in una nota, l'arcidiocesi di Siracusa. L'arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, "invita tutti i fedeli a stare vicino a monsignor Costanzo con la preghiera in questo momento di sofferenza".

