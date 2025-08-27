Il portiere finlandese Joronen al Palermo: "Ho da lavorare per entrare in forma"

Un posto da titolare da conquistare e un'esperienza importante in Serie B da far valere: Jesse Joronen è l'ultimo acquisto per la porta rosanero e adesso spera di trovare in fretta la forma migliore per recitare un ruolo di primo piano in squadra.

Il portiere finlandese, svincolatosi dal Venezia al termine della passata stagione, ha parlato in conferenza stampa al Palermo Cfa:

"Il mio obiettivo è avere il miglior rendimento possibile a livello sia individuale che di squadra, pensando una partita alla volta: l'ho fatto nelle mie esperienze precedenti e adesso lo farò a Palermo".

Joronen tra l'altro è stato già allenato da Inzaghi, nel 2021/22 a Brescia: "Ho già lavorato con lui e abbiamo un bel rapporto, è davvero un allenatore molto forte. Per vincere il campionato bisogna stare sul pezzo e pensare una partita alla volta: ognuno cerca di dare il massimo per la squadra e questa è una cosa assolutamente positiva".

Sulla trattativa che lo ha portato in rosanero, l'ex Venezia racconta un aneddoto abbastanza curioso: "C'erano già stati dei contatti tra il mio procuratore e il Palermo durante l'estate;

circa dieci giorni fa sono andato a correre vicino casa mia in Finlandia e ho visto due aquile, poi un'ora dopo la corsa mi hanno chiamato per dirmi che sarei andato al Palermo".

Joronen racconta inoltre di aver dovuto fare una dolorosa rinuncia per ritrovare nell'immediato la forma migliore: "Domenica ho parlato al telefono con l'allenatore della Nazionale e gli ho chiesto cortesemente di lasciarmi fuori per queste due settimane, perché ho saltato tutto il ritiro e devo lavorare il doppio per arrivare in forma e aiutare la squadra".

L'ultima riflessione è su Brunori, al quale nel novembre 2022 aveva anche parato un rigore permettendo al Venezia di espugnare il Barbera: "Lui è il nostro capitano e un giocatore di altissimo livello, adesso mi sento fortunato a non incontrarlo da avversario: abbiamo fatto qualche battuta tra di noi e si parlava anche delle partite in cui ci siamo affrontati".