“Il senso della mediazione dei conflitti": alla Fondazione Grimaldi di Modica la giurista Maria Martello

“Il senso della mediazione dei conflitti – tra diritto, filosofia e tecnologia- è un’opera della giurista Maria Martello che sarà discussa mercoledì 3 settembre alle ore 19.00 alla Fondazione Grimaldi (Corso Umberto, 106 – Modica). Il tema della mediazione dei conflitti è di grande attualità, introdotto e rivitalizzato dalla Riforma Cartabia, che rivoluziona il modo di risolvere i conflitti.

Sull’argomento parleranno Angelo Costanzo, Consigliere della Corte di Cassazione e professore di Filosofia del diritto, e Silvio Ciarcià, già vice prefetto presso il Ministero dell’Interno. Presente l’autrice, i lavori saranno moderati dal giornalista Marco Sammito. La conferenza sarà poi arricchita da una Mise en Espace a cura dell’attore Carlo Cartier.

L’evento è promosso oltre che dal Kiwanis Club di Modica, dall’Inner Wheel Contea di Modica con il sostegno della Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”, dall’Accademia Giuridica Modicana e dalla Casa Don Puglisi.

Maria Martello, è stata giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni e, successivamente, presso la Corte d’Appello di Milano. È autrice di “Una giustizia alta e altra. La mediazione nella nostra vita e nei tribunali” (Paoline Editoriale Libri, Roma 2022).