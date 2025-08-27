Modica, scontro fra un Tir e tre auto: otto feriti sulla strada per Marina

Incidente stradale nel pomeriggio sul cavalcavia che conduce da Modica a Marina e a Pozzallo. Secondo la prima ricostruzione, un Tir avrebbe investito un'auto coinvolgendo nella carambola altre due vetture. Il bilancio è di otto feriti le cui condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale di Modica. La strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore. Da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.