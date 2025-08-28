ou
Tentano di fare entrare telefonini in carcere con un drone: tre giovani denunciati a Catania

CronacaCatania

Un 21enne e un 18enne di Paternò e un 17 enne di Catania sono stati bloccati dalla polizia mentre cercavano di introdurre nel carcere del capoluogo etneo dei cellulari servendosi di un drone.
I tre sono stati denunciati per tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti in concorso.
Durante l'operazione agenti delle Volanti della Questura hanno sequestrato un drone, un rocchetto di lenza da pesca, tre smartphone e due mini cellulari. La polizia ha sequestrato anche i cellulari in uso ai tre indagati. La loro posizione è al vaglio delle Procure distrettuale e per i minorenni di Catania.

