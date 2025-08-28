Aci Sant'Antonio, posti raddoppiati all'asilo nido

Riapre il Micronido Comunale di via Eugenio Montale, nella frazione di Santa Maria La Stella ((Aci Sant'Antonio) e lo fa sulla scorta di quanto annunciato dal Sindaco, Quintino Rocca, lo scorso giugno, cioè col raddoppio dell’utenza, che passa da quattordici a ventotto bambini.

Il nuovo anno prenderà il via il prossimo martedì, 2 settembre, e il primo cittadino ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il doppio risultato raggiunto: “Il raddoppio dell’utenza, del quale avevamo parlato qualche mese fa, è già di per sé un grande traguardo, riuscendo nei fatti a migliorare un servizio eccellente per la comunità, ma altrettanto importante è l’apertura ad inizio settembre: se consideriamo che il GrEst, cioè un servizio parimenti importante per il periodo estivo, si conclude in questi giorni, e a distanza di un weekend riparte il servizio del Micronido, significa che riusciamo a dare continuità ai servizi, che di fatto non subiscono alcun arresto garantendo alle famiglie santantonesi un supporto importante.

“Come già detto in passato, quella che vogliamo dare è l’immagine di un Comune che i servizi non li toglie, ma li amplifica per la comunità. E così sarà, in futuro, con la struttura che sorgerà su via Gentile e rafforzerà ancora di più questo servizio”.