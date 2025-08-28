ou
ULTIME NOTIZIE

Vasto rogo a Pantelleria, lambite alcune abitazioni durante la notte

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Aci Sant'Antonio, posti raddoppiati all'asilo nido

Aci Sant'Antonio, posti raddoppiati all'asilo nido

CronacaCatania

Riapre il Micronido Comunale di via Eugenio Montale, nella frazione di Santa Maria La Stella ((Aci Sant'Antonio) e lo fa sulla scorta di quanto annunciato dal Sindaco, Quintino Rocca, lo scorso giugno, cioè col raddoppio dell’utenza, che passa da quattordici a ventotto bambini.
Il nuovo anno prenderà il via il prossimo martedì, 2 settembre, e il primo cittadino ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il doppio risultato raggiunto: “Il raddoppio dell’utenza, del quale avevamo parlato qualche mese fa, è già di per sé un grande traguardo, riuscendo nei fatti a migliorare un servizio eccellente per la comunità, ma altrettanto importante è l’apertura ad inizio settembre: se consideriamo che il GrEst, cioè un servizio parimenti importante per il periodo estivo, si conclude in questi giorni, e a distanza di un weekend riparte il servizio del Micronido, significa che riusciamo a dare continuità ai servizi, che di fatto non subiscono alcun arresto garantendo alle famiglie santantonesi un supporto importante.

“Come già detto in passato, quella che vogliamo dare è l’immagine di un Comune che i servizi non li toglie, ma li amplifica per la comunità. E così sarà, in futuro, con la struttura che sorgerà su via Gentile e rafforzerà ancora di più questo servizio”.

Potrebbero Interessarti