Marzamemi CineFest: dal 5 al 10 settembre gli appuntamenti di Mondadori BookStore Modica

Mondadori BookStore di Modica e la sua ‘anima’ Piera Ficili ai primi di settembre, tornano a promuovere libri e autori. Lo fanno sul proscenio della sesta edizione del Marzamemi CineFest con cinque appuntamenti. A Piera Ficili, infatti, è stata affidata dalla Pro Loco di Marzamemi, la direzione artistica della sezione libri e narrativa del festival cinematografico nel borgo marinaro del Siracusano. Prologo ai cinque eventi già in calendario, sarà venerdì 5 settembre a Noto, in un doppio momento fra il teatro Tina Di Lorenzo e la Loggia del Mercato quando Piera Ficili, a partire dalle 19.30, assieme a chi ha messo la firma in calce alla manifestazione, presenterà la parte dedicata ai libri nel corso di una serata condotta da Paola Saluzzi. Ecco gli appuntamenti a cura di Mondadori Bookstore Modica:

In piazza Regina Margherita a Marzamemi domenica 7 settembre, alle 18.30 Ostiawood (edito da Solferino) opera prima di Daniele Orazi.

7 settembre- stessa location -piazza regina Margherita- alle 21.00, per Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve, porta a Marzamemi il suo libro Mala, Roma criminale (edito Italian Tabloid).

Lunedì 8 settembre, alle 19.00, sempre nel luogo principe della kermesse di Marzamemi, intervistata da Chiara Scucces, sarà protagonista Chiara Francini che torna nel borgo marinaro del Siracusano dopo due anni. Per presentare "Le querce non fanno limoni" (edito Rizzoli).

Martedì 9 settembre, l’esperienza di Mondadori BookStore Modica nel Marzamemi CineFest proporrà alle 19.00 uno scrittore siciliano fra i più bravi e i più amati, creatore di Saverio La Manna e delle storie di Makari: Gaetano Savatteri. Questa volta, Savatteri non racconta di La Manna ma di Camilleri. Perché ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita, è dedicato il libro che presenterà a Marzamemi: Il Cantastorie di Vigata (Rizzoli). Sarà Marianna Triberio ad accompagnare Savatteri nel racconto di Camilleri.

Ultimo appuntamento dei cinque che Mondadori BookStore ha promosso per l’evento settembrino di Marzamemi, sarà mercoledì 10 settembre, alle 19.00, sempre in piazza Regina Margherita. Ospite è Piero Marrazzo che racconta e si racconta in Storia senza eroi (Marsilio editore).