Vasto rogo a Pantelleria, lambite alcune abitazioni durante la notte

Vittoria, aveva un coltello a serramanico: denunciato

CronacaRagusa

La Polizia di Vittoria ha denunciato un cittadino egiziano di 45 anni per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri. Durante un controllo di routine, gli agenti della volante hanno notato l’uomo seduto su una panchina. Dopo averlo fermato e perquisito, hanno scoperto il coltello, che è stato sequestrato.
Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo si trovava in Italia in condizione di clandestinità. Per questo motivo, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Ragusa, sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale. L’egiziano è stato trasferito in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

