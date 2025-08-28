ou
Sgominata piazza di spaccio da 100 mila euro al mese: 3 arresti a Messina

CronacaMessina

Due persone sono state arrestate condotte in carcere e una terza è stata posta ai domiciliari da carabinieri della compagnia di Messina Sud nell'ambito di un'operazione antidroga su una piazza di spaccio attiva nel villaggio Aldisio e che, secondo stime degli investigatori, aveva un giro d'affari pari da circa 100mila euro al mese.
Nei confronti dei tre indagati è stata eseguita un'ordinanza cautelare, emessa dal gip su richiesta della procura a conclusioni di indagini di militari dell'Arma tra febbraio e gennaio 2023 che hanno fatto emergere che gran parte dello stupefacente smerciato era del tipo "crack", sostanza altamente pericolosa per la salute perché in grado di indurre elevata dipendenza e rapida assuefazione psicologica.
Durante le indagini due persone sono state arrestate in flagranza di reato, sette sono state denunciate alla Procura e altre 91 sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di droga.

