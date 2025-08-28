ou
Scooter travolto da un pullman alla stazione di Trapani: un morto

CronacaTrapani

Incidente mortale la scorsa notte in via San Giovanni Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria di Trapani.
Un uomo di 47 anni, Antonino Lombardo, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un pullman mentre era a bordo del suo scooter.
L'impatto è stato fatale: la vittima è rimasta schiacciata sotto il mezzo ed è deceduta sul colpo. Per il recupero della salma si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

