Fuoco a Palma Montechiaro, nessun intervento aereo

CronacaAgrigento

In riferimento alle notizie diffuse sull'incendio che ha interessato ieri la località di Marina di Palma, a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino, il Corpo forestale della Regione Siciliana precisa che "nessuna richiesta di intervento aereo è pervenuta alla Sala operativa unificata permanente, l'unica struttura abilitata a inoltrare al Coau (Centro operativo aereo unificato) le richieste di supporto con mezzi aerei per la lotta agli incendi boschivi".
"La Regione Siciliana - si legge nella nota - dispone di una flotta regionale, gestita dal Corpo forestale, con elicotteri pronti a intervenire in base alle priorità. Gli incendi che minacciano popolazioni e centri abitati ricevono sempre priorità assoluta. Tuttavia, nel caso dell'incendio di Palma di Montechiaro non è stato chiesto alcun intervento aereo alla Sala operativa unificata regionale. Il Corpo forestale regionale conferma il proprio impegno costante nella tutela del territorio e nella gestione delle emergenze, nel rispetto delle procedure e della sicurezza dei cittadini.

