Vasto rogo a Pantelleria, lambite alcune abitazioni durante la notte

E' nei guai finanziari e brucia la casa della cugina: denunciato a Marsala

CronacaTrapani

Un uomo di 53 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala con l'accusa di danneggiamento seguito da incendio, reato commesso in danno della casa adibita a dimora della cugina, giudicata causa dei suoi fallimenti finanziari.
Le indagini scaturiscono a seguito dell'episodio criminoso verificatosi nel pomeriggio del 16 luglio scorso, presso una abitazione privata in una rinomata Contrada della Città di Marsala, zona nord.
Nonostante l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco che avevano provveduto a domare le fiamme, l'abitazione risultava gravemente danneggiata dal fuoco divampato. Gli operatori del locale Commissariato di P.S, prontamente intervenuti sul posto constatavano che all'interno del vano soggiorno, erano presenti due bottiglie di vetro da cui promanava un forte odore di benzina, che presentavano al loro interno degli stracci impregnati di comburente (alla stregua di due bombe "molotov" artigianali).

