Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

Vasto rogo a Pantelleria, lambite alcune abitazioni durante la notte

Vasto rogo a Pantelleria, lambite alcune abitazioni durante la notte

CronacaTrapani

CronacaTrapani

Un incendio è divampato ieri notte a Pantelleria (Trapani) dove, intorno a mezzanotte, un rogo alimentato dal forte vento e dalle alte temperature, si stava espandendo sempre di più nella zona nord dell'isola, tra San Marco e San Nicola. Le fiamme sono avanzate velocemente tra campi incolti e macchia mediterranea, procedendo verso la zona urbana e lambendo diverse abitazioni e, per motivi di sicurezza, alcune sono state evacuate. A causa del buio, le operazioni di spegnimento sono state condotte solo a terra ma, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, carabinieri forestali, e operatori del corpo forestale regionale il rogo è stato domato nel giro di un'ora, evitando danni maggiori. "C'è stato molta preoccupazione, le fiamme erano molto alte - spiega all'Italpress Carmine Vitale il direttore facente funzione dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria -. Fortunatamente la direzione del vento era diametralmente opposta alle colline che sono densamente vegetate, ma il fronte del fuoco è avanzato velocemente verso la zona urbana minacciando le abitazioni".

