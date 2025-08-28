ou
ULTIME NOTIZIE

Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Catania, sparati una decina di colpi contro l'ingresso di una panineria

Catania, sparati una decina di colpi contro l'ingresso di una panineria

CronacaCatania

Nuova sparatoria a Catania nella notte intorno alle 2,50. A essere preso di mira è stato l'ingresso di una panineria in via Giovanni Da Verrazzano nel quartiere Villaggio Sant'Agata,nella zona sud della città. Sono stati sparati una decina di colpi di arma da fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa stanno ancora indagando sulla matrice della sparatoria, che per fortuna non ha causato feriti, ma anche sul tipo di arma utilizzata e sul calibro dei proiettili sparati, come confermato dall'ufficio stampa dei Carabinieri del Comando Provinciale del capoluogo etneo.L'intervento dei militari dopo una segnalazione. Si tratta comunque del quarto episodio del genere in pochi giorni, dopo quelli avvenuti in via Plebiscito, nel quartiere San Cristoforo e in via Garibaldi.

Potrebbero Interessarti