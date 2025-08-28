ou
ULTIME NOTIZIE

Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Tentato omicidio in via Lo Sardo, 2 Daspo a Messina

Tentato omicidio in via Lo Sardo, 2 Daspo a Messina

CronacaMessina

Il Questore di Messina Annino Gargano ha emesso due Daspo willy in seguito all'arresto avvenuto domenica di due persone per tentato omicidio, commesso in piazza Lo Sardo.
In particolare, la valutazione della Questura ha tenuto conto del fatto che in piazza Lo Sardo, teatro della violenta aggressione, sono presenti numerosi esercizi aperti al pubblico, meta di ritrovo anche per i più giovani, e che i fatti hanno determinato una seria turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Con i provvedimenti questorili adottati, ai due arrestati è stato imposto il Divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico trattenimento nel territorio dell'intera provincia di Messina, nonché il Divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi della provincia per un periodo di 2 anni.

Potrebbero Interessarti