Tentato omicidio in via Lo Sardo, 2 Daspo a Messina

Il Questore di Messina Annino Gargano ha emesso due Daspo willy in seguito all'arresto avvenuto domenica di due persone per tentato omicidio, commesso in piazza Lo Sardo.

In particolare, la valutazione della Questura ha tenuto conto del fatto che in piazza Lo Sardo, teatro della violenta aggressione, sono presenti numerosi esercizi aperti al pubblico, meta di ritrovo anche per i più giovani, e che i fatti hanno determinato una seria turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Con i provvedimenti questorili adottati, ai due arrestati è stato imposto il Divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico trattenimento nel territorio dell'intera provincia di Messina, nonché il Divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi della provincia per un periodo di 2 anni.