ULTIME NOTIZIE

Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

Con l'auto finiscono nel Po: due anziani morti

Fatti&Notizie

Un'auto è uscita di strada dall'argine del Po ed è finita nel fiume a San Benedetto Po, nel Mantovano, questa mattina poco dopo le 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche con l'elisoccorso, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco con i sommozzatori, che hanno recuperato i corpi di due persone. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una coppia di anziani.
Le vittime sono Rubens Grandi, 78enne di Revere (avrebbe compiuto 79 anni il 10 ottobre), e Marisa Aldrighi, 78 anni, originaria di Ostiglia.

