Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

Stop di Forza Italia alla tassa sulle banche

Fatti&Notizie

Forza Italia si schiera contro l'ipotesi di una tassa sul buyback delle azioni proprie delle banche che potrebbe essere inserita nella manovra. 'È un progetto che non conosciamo.Vedremo, ma siamo stati eletti per diminuire le tasse e non per aumentarle. La nostra ricetta liberale è quella di Berlusconi:con meno tasse c'è più sviluppo, più crescita, più consumi, più occupazione e anche più entrate fiscali per lo Stato, per sostenere il welfare. Tutto il resto sono le solite ricette del tassa e spendi della sinistra che non ciapp artengono', dice all'ANSA il portavoce degli azzurri Nevi.

