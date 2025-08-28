A kiev colpito il palazzo dell'Ue: diciotto morti

Sale a 18 il numero delle persone uccise a Kiev da missili e droni russi che si sono abbattuti nella notte sulla capitale ucraina. Secondo le autorità, tra le vittime ci sono 4 bambini. Colpito anche il palazzo che ospita la delegazione dell'Ue.L'Alto rappresentante per la politica estera Kallas ha fatto sapere di aver convocato l'inviato russo a Bruxelles per protestare: 'Nessuna missione diplomatica dovrebbe mai essere un bersaglio', ha scritto su X.Danni anche alla sede del British Council, anche il governo britannico ha convocato l'ambasciatore russo a Londra. 'Siamo interessati ai negoziati, ma non ci fermeremo', la replica del Cremlino che, smentito dalle immagini dei danni alle città, afferma di aver colpito 'industrie militari e basi aeree' in Ucraina.