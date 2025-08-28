ou
ULTIME NOTIZIE

Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
A kiev colpito il palazzo dell'Ue: diciotto morti

A kiev colpito il palazzo dell'Ue: diciotto morti

Fatti&Notizie

Sale a 18 il numero delle persone uccise a Kiev da missili e droni russi che si sono abbattuti nella notte sulla capitale ucraina. Secondo le autorità, tra le vittime ci sono 4 bambini. Colpito anche il palazzo che ospita la delegazione dell'Ue.L'Alto rappresentante per la politica estera Kallas ha fatto sapere di aver convocato l'inviato russo a Bruxelles per protestare: 'Nessuna missione diplomatica dovrebbe mai essere un bersaglio', ha scritto su X.Danni anche alla sede del British Council, anche il governo britannico ha convocato l'ambasciatore russo a Londra. 'Siamo interessati ai negoziati, ma non ci fermeremo', la replica del Cremlino che, smentito dalle immagini dei danni alle città, afferma di aver colpito 'industrie militari e basi aeree' in Ucraina.

Potrebbero Interessarti