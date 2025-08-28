Chiuso il sito sessita, denunce da tutta Italia: indaga Polposte

Il sito sessista Phica.eu chiude dopo le polemiche. I gestori avvisano gli utenti in un comunicato della rimozione di tutti i contenuti. 'Se sono stati violati i tuoi diritti, scrivici e procederemo a rimuoverlo. Phica - si legge nella nota - è nata come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, come accade in ogni social network, ci sono sempre persone che usano in modo scorretto le piattaforme, danneggiandone lo spirito e il sensocoriginario'. Intanto, arrivano da tutta Italia alla Poliziacpostale denunce di donne che hanno scoperto loro foto rubate sui siti sessisti Mia moglie e Phica.eu. Si indaga per risalire a chi gestisce le piattaforme che contengono anche foto di politiche, attrici e influencer e per identificare gli autori dei commenti sessisti e offensivi. Le donne del Pd lanciano una denuncia collettiva.-