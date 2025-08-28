Modica, "Il vino dipinto": mostra di Miky Degni all'ex Convento del Carmine

L’artista milanese Miky Degni a Modica con la mostra/evento “IL VINO DIPINTO”. Un'esposizione di venti opere di grande formato su carta d’Amalfi dipinte con i migliori vini d'Italia. Durante il vernissage sarà presentato il libro dall'omonimo titolo che raccoglie 170 opere con questa insolita tecnica pittorica. Degni, che da anni tiene un piede a Milano e uno a Modica, racconta, attraverso questa mostra, come il linguaggio dell'arte può essere funzionale alla promozione di un territorio e delle sue eccellenze vitivinicole. In mostra si potranno vedere opere che vanno dai ritratti a lavori di stampo sociale, toccando i temi del cambiamento climatico fino alla denuncia dei conflitti di guerra in corso. Durante il vernissage sarà offerta una degustazione guidata a cura di Giorgio Solarino, maestro assaggiatore Onav e competente wine expert. Miky Degni ha partecipato alla Biennale Venezia a cura di Vittorio Sgarbi, alla Triennale Roma con Achille Bonito Oliva e le sue opere sono pubblicate su diversi cataloghi Mondadori. Una sua installazione permanente è presente all'Alexander Museum di Pesaro.

Ex Convento del Carmine dal 2 settembre al 2 ottobre 2025. Inaugurazione martedì 2 settembre ore 19.30. Orari per visitare la mostra: da martedì a giovedì ore 16:00 / 20:00; da venerdì a domenica ore 10:00 / 13:00 e 16:00 / 20:00