Palermo, successo di pubblico e di critica per la mostra del pittore modicano Franco Fratantonio

Ha chiuso i battenti domenica scorsa la mostra di Franco Fratantonio. Il pittore modicano ha esposto alla cappella dell’Incoronata di Palermo le sue opere con il claim: “Luminessenza, iconografia della luce”. Una mostra multimediale che ha riscosso successo di pubblico, soprattutto giovani molti dei quali stranieri, e di critica essendo l’iniziativa accolta da buona stampa.

I visitatori hanno potuto apprezzare diciotto opere tra quadri (pastelli, oli e acquarelli), neon, video (Pozzo Paradiso) che testimoniano il rapporto sempre forte ed evidente tra luce e colore che negli anni è diventata la cifra artistica del talentuoso pittore siciliano. La mostra organizzata dall’associazione culturale “L’uomo sulla Terra” è stata curata dal critico d’arte Bruno Corà.

"l’opera di Fratantonio, attivo fra Modica e Milano, - ha commentato alla chiusura dell’evento Evelina De Castro, direttrice del Museo Regionale Arte Moderna e Contemporanea di Palermo - evoca Guccione e la Scuola di Scicli, ma tuttavia ciò funziona piuttosto come termine di partenza per un progressivo affrancarsi che, dal figurativo, spinge verso una forma di colour field , frutto di una sorta di meditazione controllata, di cui l’opera di Franco Fratantonio è sintesi personalissima”.