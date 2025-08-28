ou
ULTIME NOTIZIE

Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Modica, sabato i funerali della soccoritrice del 118 morta in incidente stradale

Modica, sabato i funerali della soccoritrice del 118 morta in incidente stradale

CronacaRagusa

Saranno celebrati sabato alle 16, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica, i funerali di Roberta Occhipinti, la 59enne autista soccorritrice del 118 deceduta in un incidente stradale mercoledì sera. L’incidente è avvenuto sulla strada Ragusa-mare. Secondo le prime ricostruzioni, Roberta Occhipinti aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo.
Subito dopo lo scontro, la donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa dove si è spenta poco dopo il ricovero.
Il presidente dell’Associazione soccorritori, Stefano Casabianca, ha proposto al sindaco di Modica, Maria Monisteri, di intitolare un luogo pubblico a Roberta Occhipinti, così che il suo nome resti legato per sempre alla città che ha servito con cuore e passione.

Potrebbero Interessarti