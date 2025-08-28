Modica, sabato i funerali della soccoritrice del 118 morta in incidente stradale

Saranno celebrati sabato alle 16, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie di Modica, i funerali di Roberta Occhipinti, la 59enne autista soccorritrice del 118 deceduta in un incidente stradale mercoledì sera. L’incidente è avvenuto sulla strada Ragusa-mare. Secondo le prime ricostruzioni, Roberta Occhipinti aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo.

Subito dopo lo scontro, la donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa dove si è spenta poco dopo il ricovero.

Il presidente dell’Associazione soccorritori, Stefano Casabianca, ha proposto al sindaco di Modica, Maria Monisteri, di intitolare un luogo pubblico a Roberta Occhipinti, così che il suo nome resti legato per sempre alla città che ha servito con cuore e passione.