Carta (Gs) nella bufera mediatica, il Fatto: impianto dei rifiuti sui terreni di un parente

Il Siracusa cerca di correre ai ripari: preso l'attaccante argentino Molina

SportSiracusa

Il Siracusa tenta di correre ai ripari dopo una campagna acquisti deficitaria. Due gare ufficiali, la prima di Coppa Italia, ed altrettante sconfitte. Non si capisce chi sta operando nel mercato ma appare certo il disimpegno dell'ex Catania, Antonello Laneri. Alla vigilia dell'esordio casalingo di domenica prossima contro il Monopoli, la società del presidente Ricci ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Juan Ignacio Molina
Attaccante argentino classe ‘97, nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Spal e Vis Pesaro in Serie C
Il calciatore è arrivato in Città e si è subito messo a disposizione di mister Turati in vista dei prossimi impegni ufficiali

