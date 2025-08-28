Spettcolo di Brignano a Lamezia, due ore di risate

Due ore di risate ed applausi per Enrico Brignano, che si é esibito nel teatro all'aperto del Parco Mitoio di Lamezia Terme nell'unica tappa in Calabria del suo nuovo spettacolo "Bello di mamma".

Una serata di puro divertimento quella vissuta dai duemila spettatori che hanno assistito allo show del comico romano.

"Brignano - é detto in un comunicato - ha sottolineato l'unicità paesaggistica di un teatro entrato definitivamente questa estate nel circuito dei grandi eventi estivi grazie al promoter Ruggero Pegna, peraltro lametino, che ha voluto ospitare in questa struttura due appuntamenti del suo festival itinerante Fatti di Musica con numeri uno dello spettacolo e della tv italiana: prima Stefano De Martino a luglio e ieri Brignano.

Imponente la scenografia, progettata da Marco Calzavara, con tanto di torri layher, ledwall gigante ed effetti luci da megashow disegnati da Marco Lucarelli. Ad accompagnare Enrico Brignano nello spettacolo, scritto dallo stesso attore con Graziano Cutrona, Manuela D'Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti, anche le musiche di Andrea Perrozzi e un gruppo di cantanti e coristi.

Risate incontenibili anche per il siparietto dedicato alle differenze tra le canzoni d'amore della sua gioventù, melodiche e romantiche, e quelle dei ragazzi di oggi, cantate da rapper e trapper, imitati nello slang del genere e nella gestualità.

Ironia, satira, simpatia, tra battute da copione e continue improvvisazioni, hanno segnato una serata indimenticabile". "Vedere questo teatro strapieno di pubblico sorridente e divertito - ha affermato Pegna - è stata una bella emozione. Non avevo dubbi che sarebbe stato un grande successo. Prova superata anche per questo teatro, unico per le sue caratteristiche paesaggistiche".