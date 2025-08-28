ou
Siccità, Cdm proroga stato emergenza per alcune aree della Calabria



Lido occupava abusivamente area demaniale: rimosso a Isola Capo Rizzuto

Altro sud

La Capitaneria di porto di Crotone ha rimosso, in località "Capo Piccolo" di Isola Capo Rizzuto, le attrezzature di un lido che occupava abusivamente oltre seicento metri quadri di terreno demaniale.
Le attrezzature posizionate in maniera illecita, tra ombrelloni, sdraio e lettini, che sono state rimosse, erano in tutto 198.
Il titolare della struttura è stato denunciato in stato di libertà e l'area demaniale marittima occupata abusivamente è stata restituita all'utilizzo pubblico.

