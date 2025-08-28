Due turisti bloccati su scogliera a Capo Vaticano, soccorsi dai vigili del fuoco

Due turisti stranieri sono rimasti bloccati lungo la scogliera di Capo Vaticano e per soccorrerli sono intervenuti i vigili del fuoco.

I turisti, nel tentativo di risalire verso il belvedere attraverso un sentiero, hanno perso l'orientamento e, giunti in un punto particolarmente difficile, si sono trovati nell'impossibilità sia di proseguire che di tornare indietro.

I due hanno quindi lanciato l'allarme chiamando il numero unico di emergenza 112.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Ricadi, che ha raggiunto i due turisti e li ha messi in sicurezza provvisoria.

I soccorritori hanno poi richiesto l'intervento di un elicottero. Dall'aeroporto di Lamezia Terme si è alzato in volo poco dopo il "Drago VF 62", con a bordo l'equipaggio specializzato e gli elisoccorritori.

Dopo aver individuato il punto in cui si trovavano, i turisti sono stati recuperati con un verricello e trasferiti in una zona sicura.