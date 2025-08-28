ou
ULTIME NOTIZIE

Siccità, Cdm proroga stato emergenza per alcune aree della Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Siccità, Cdm proroga stato emergenza per alcune aree della Calabria

Siccità, Cdm proroga stato emergenza per alcune aree della Calabria

Altro sud

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria e della provincia di Crotone.
Il provvedimento riguarda anche i comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia, in provincia di Cosenza.

Potrebbero Interessarti