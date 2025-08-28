Siccità, Cdm proroga stato emergenza per alcune aree della Calabria

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria e della provincia di Crotone.

Il provvedimento riguarda anche i comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia, in provincia di Cosenza.