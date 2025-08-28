ou
ULTIME NOTIZIE

E' di Catania la prima donna a capo di un reparto dell'Esercito in Sicilia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Incidente autonomo sulla Statale 194: morto un 58enne di Giarratana

Incidente autonomo sulla Statale 194: morto un 58enne di Giarratana

CronacaRagusa

Incidente mortale sulla strada statale 194 Ragusa-Giarratana, in prossimità del ponte sulla diga. La vittima, E.E., è il conducente di un furgone Citroen Jumpy, un uomo di 58 anni, di Giarratana. L'uomo, all'arrivo dei Vigili del fuoco, era già fuori del veicolo, probabilmente sbalzato in seguito all'urto. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ed i Carabinieri di Ragusa, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Potrebbero Interessarti