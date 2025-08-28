Incidente autonomo sulla Statale 194: morto un 58enne di Giarratana

Incidente mortale sulla strada statale 194 Ragusa-Giarratana, in prossimità del ponte sulla diga. La vittima, E.E., è il conducente di un furgone Citroen Jumpy, un uomo di 58 anni, di Giarratana. L'uomo, all'arrivo dei Vigili del fuoco, era già fuori del veicolo, probabilmente sbalzato in seguito all'urto. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ed i Carabinieri di Ragusa, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.