E' di Catania la prima donna a capo di un reparto dell'Esercito in Sicilia

Mascali, cadavere di donna in spiaggia a Fondacehello

CronacaCatania

Giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna, presumibilmente di 70 anni, nella spiaggia della frazione marinara di Fondachello, a Mascali, nel Catanese.
Il corpo è stato notato da un bagnino. La vittima, al momento del ritrovamento, non aveva con sé documenti e non ci sarebbe alcuna denuncia di scomparsa. Sul posto sono giunti, dopo essere stati allertati dall'assistente bagnanti, i Carabinieri della locale Compagnia e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione e il corpo è stato trasferito al Policlinico di Catania. Indagini sono in corso.

