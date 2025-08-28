Mascali, cadavere di donna in spiaggia a Fondacehello

Giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna, presumibilmente di 70 anni, nella spiaggia della frazione marinara di Fondachello, a Mascali, nel Catanese.

Il corpo è stato notato da un bagnino. La vittima, al momento del ritrovamento, non aveva con sé documenti e non ci sarebbe alcuna denuncia di scomparsa. Sul posto sono giunti, dopo essere stati allertati dall'assistente bagnanti, i Carabinieri della locale Compagnia e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione e il corpo è stato trasferito al Policlinico di Catania. Indagini sono in corso.