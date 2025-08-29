Marina di Acate, completata la ristrutturazione della rotatoria

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione della rotatoria all’ingresso di Marina di Acate e l’opera inorgoglisce il sindaco Gianfranco Fidone, che in un post scrive: “Deve essere il biglietto da visita della nostra frazione balneare, è oggi realtà. Conosciamo tutti le problematiche che affliggono da sempre Marina di Acate, ma a piccoli passi stiamo cercando di dare un’impronta diversa”.

Il primo cittadino poi ringrazia chi ha reso possibile il raggiungimento del piccolo ma significativo risultato: “In primo luogo esprimo la mia gratitudine al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in persona del Commissario Dott.ssa Valenti, che ha finanziato l’opera e della Presidente Maria Rita Schembari che ne ha consentito il completamento.

Grazie al nostro consigliere provinciale, Irene Tidona, che è prezioso trait d’union con la Provincia e che, fra l’altro, si è occupata a propria cura e a proprie spese dell’installazione delle due scritte Marina di Acate”.

Fidone esprime anche parole di elogio “al sempre presente assessore ai lavori pubblici Daniele Gallo e agli assessori Dafne Lantino, che ha curato tutta la fase iniziale di presentazione e di approvazione del progetto, e Gianni Licitra che ha seguito la parte finale dei lavori. E grazie a tecnici e maestranze che hanno reso possibile l’ultimazione dell’opera. Acate e Marina di Acate sono belle -conclude - e dobbiamo averne cura”.