Commissione di indagine a Trapani per l'emergenza idrica

Al Comune di Trapani verrà istituita una commissione di indagine sull'emergenza idrica. Il Consiglio comunale ha approvato l'atto all'unanimità. La commissione è stata promossa da Fratelli d'Italia. I componenti non percepiranno il gettone di presenza. In aula presenti cittadini, commercianti e operatori turistici. La commissione dovrà verificare le inefficienze nella gestione del servizio idrico, dovrà accertare le cause delle interruzioni nell'erogazione e formulare proposte operative pe rmigliorare la rete idrica. "Oggi sono attivi 17 pozzi su 18 - ha affermato il sindaco Giacomo Tranchida - Nel centro storico ci sono oltre mille strutture ricettive che provocano un assorbimento rilevante. In questa zona dove spesso le tubazioni risultano piccole, schiacciate o con perdite nascoste, l'acqua non riesce ad arrivare in alcune abitazioni a causa della bassa pressione". In difficolta anche Castelvetrano che ha chiesto a Trapani una richiesta di fornitura pari a 5 litri al secondo.