Deve scontare 2 anni per maltrattamenti alla compagna, arrestato a Scicli

I militari della Tenenza Carabinieri di Scicli hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, un 29enne sciclitano, volto noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, a seguito del suo iter di giustizia, dovrà espiare, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, la pena di 2 anni e 1 mese di reclusione. Gli iniziali accertamenti effettuati sul suo conto e il conseguente processo instaurato a suo carico hanno fatto emergere le violenti condotte prevaricatorie assunte nei riguardi della propria compagna. Tali comportamenti hanno costretto la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita e a vivere in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità. La prevaricazione dell’uomo si è configurata tramite reiterate minacce verbali e fisiche nei confronti della donna, nel presentarsi presso i luoghi da lei frequentati in orari tali da minarne la serenità e in una costante presenza, non più gradita da tempo dalla vittima. Le condotte, che si sono verificate nel corso dell’estate dell’anno 2023, hanno portato all’emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale dell’uomo, motivo per cui a seguito delle procedure di rito è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa.